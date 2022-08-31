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Движение транспорта ограничат на Раменском бульваре из-за строительных работ

Лейла Алиева
Город
Движение транспорта ограничат на Раменском бульваре из-за строительных работ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Раменский бульвар Карта всех событий

Движение транспорта на Раменском бульваре будет ограничено в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

Так, движение будет перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно, а также в районе дома 8 по проспекту Вернадского с 16 сентября по 24 декабря круглосуточно.

Движение транспорта ограничат на Раменском бульваре из-за строительных работ Фото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По этой же причине будут введены ограничения движения в Малом Знаменском переулке на западе Москвы. При этом на Гжатской улице движение будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей с 1 сентября.

Кроме того, на ряде улиц в Центральном, Юго-Восточном и Западном административных округах изменится схема движения транспорта. Так, с 1 сентября по 30 декабря движение на Авиамоторной улице от дома 10, корпус 1, до дома 8, строение 1, будет ограничено.

Транспорт Строительство Район Раменки
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