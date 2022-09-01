«Какой-то ширпотреб»: критик Бабичев оценил пародию Гудкова «Я узкий»

Фото: Youtube / «Осторожно: Собчак»

Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал шуточный видеоклип Александра Гудкова «Я узкий», ставший пародией на трек SHAMAN «Я русский».

По его словам, юмор Гудкова всегда отличался своей специфичностью, при этом у него есть понимающая эти шутки аудитория. Новый видеоролик артиста Бабичев не оценил и отметил отсутствие таланта у Гудкова, назвав пародию «безвкусицей».

— Все-таки Гудков если и делал какие-то неожиданные, шокирующие вещи, то это было хотя бы талантливо. Это было подготовлено, проработано. Это было дорого, визуальная составляющая никогда не вызывала вопросов. Здесь же какой-то ширпотреб, ― отметил критик.

При этом Бабичев убежден, что Гудков никого не планировал оскорблять — ему просто нужен хайп. Игру слов в названии видео критик объяснил тем, что сам артист некрупного телосложения, передает издание «Слово и Дело».

Высказала мнение по поводу клипа-пародии и депутат Государственной думы Елена Драпеко, которая не постеснялась в выражениях и даже оскорбила артиста.