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Финский политолог назвал причину сокращения поставок оружия на Украину

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Финский политолог назвал причину сокращения поставок оружия на Украину
Фото: Pixabay

Главной проблемой Североатлантического альянса, из-за которой США и их союзники решили сократить поставки оружия Киеву, является крушение планов Запада на Украине. Об этом в четверг, 1 сентября, заявил финский политолог Йохан Бекман.

— Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта, — отметил он.

Кроме того, это повлияло и на уменьшение количества партий оружия, поставляемых на Украину, так как западные страны понимают, что если нет результатов, то и незачем отправлять больше. При этом Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от союзников вооружением мирные города в Донбассе, передает РИА Новости.

По мнению руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева, несмотря на кажущееся единство между странами Евросоюза относительно ситуации на Украине, некоторые из них испытывают экономические трудности из-за этого конфликта. Подобные разногласия могут привести к расколу в Евросоюзе, если страны-участницы окажутся способны преодолеть американское влияние.

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