День окончания Второй мировой войны отметят в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы и его филиал на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии» подготовил программу мероприятий ко Дню окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 1 сентября.

Так, 3 сентября москвичи смогут увидеть масштабную трехмерную видеопроекцию «Дальневосточный финал», которую покажут на куполе величественного Зала славы. Во время десятиминутного фильма гости узнают о нападении Японии на Китай и помощи советских добровольцев Китайской Республике, атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, а также подписании акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». Показы будут бесплатны для посетителей в12:00, 14:00 и 16:00.

Кроме того, в филиале «Главные оружейные реликвии армии» представлена вторая в мире по количеству экспонатов коллекция японских боевых машин. А во время экскурсии «Оружие Победы» посетители узнают о японской технике времен Второй мировой войны.

С 13:00 до 15:00 пройдут развлекательные мастер-классы для детей и взрослых, а на большой сцене состоятся концерты.

Также в честь окончания Второй мировой войны Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу. Так, 3 сентября на сайте музея пользователи смогут посетить виртуальные экскурсии.