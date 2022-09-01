Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

День окончания Второй мировой войны отметят в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
День окончания Второй мировой войны отметят в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы и его филиал на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии» подготовил программу мероприятий ко Дню окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 1 сентября.

Так, 3 сентября москвичи смогут увидеть масштабную трехмерную видеопроекцию «Дальневосточный финал», которую покажут на куполе величественного Зала славы. Во время десятиминутного фильма гости узнают о нападении Японии на Китай и помощи советских добровольцев Китайской Республике, атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, а также подписании акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». Показы будут бесплатны для посетителей в12:00, 14:00 и 16:00.

Кроме того, в филиале «Главные оружейные реликвии армии» представлена вторая в мире по количеству экспонатов коллекция японских боевых машин. А во время экскурсии «Оружие Победы» посетители узнают о японской технике времен Второй мировой войны.

С 13:00 до 15:00 пройдут развлекательные мастер-классы для детей и взрослых, а на большой сцене состоятся концерты.

Также в честь окончания Второй мировой войны Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу. Так, 3 сентября на сайте музея пользователи смогут посетить виртуальные экскурсии.

Мероприятия Вторая мировая война Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте