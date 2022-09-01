Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Тело вице-президента «Лукойла» Маганова найдено под окнами больницы

Лейла Алиева
Происшествия
СМИ: Тело вице-президента «Лукойла» Маганова найдено под окнами больницы
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Россия, Москва, улица Маршала Тимошенко, 15 Карта всех событий

Председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова нашли мертвым под окнами одной из Московских больниц. Об этом сообщает Mash в четверг, 1 сентября.э

Его тело обнаружил медицинский персонал Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые устанавливаются причины случившегося.

Равиль Маганов работает в «Лукойле» с 1993 года, а в 2006 году он был назначен вице-президентом, в 2020 — председателем совета директоров.

3 июня стало известно, что бизнесмена Камаряна застрелили в Москве из-за кровной мести.

Лукойл Смерть Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте