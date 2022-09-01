СМИ: Тело вице-президента «Лукойла» Маганова найдено под окнами больницы

Председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова нашли мертвым под окнами одной из Московских больниц. Об этом сообщает Mash в четверг, 1 сентября.э
Его тело обнаружил медицинский персонал Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые устанавливаются причины случившегося.
Равиль Маганов работает в «Лукойле» с 1993 года, а в 2006 году он был назначен вице-президентом, в 2020 — председателем совета директоров.
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