Фильм «Юнкера» покажут в Центральном Доме кино

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

7 сентября в 19.00 в Центральном Доме кино состоится демонстрация художественной полнометражной кинокартины режиссера Игоря Черницкого «Юнкера». Экранизацию знаменитого романа классика русской литературы осуществила московская кинокомпания «ЧЕРОМАФИЛЬМ» в 2009 году. Продюсерами картины стали Алла Грязнова, Николай Романов, Игорь Черницкий.

Главные роли сыграли Илья Иосифов, Игорь Черницкий, Светлана Крючкова, Николай Романов, Ольга Арнтгольц, Юрий Назаров, Юрий Черницкий, Мария Луговая, Михаил Пахоменко, Александр Песков, Лариса Лужина и др.

В основе сценария - одноимённый роман А.И. Куприна, многие рассказы писателя и эпизоды его биографии, воспоминания последних юнкеров. Время действия фильма: 1907—1913 годы. За эту работу руководители кинокомпании Николай Романов и Игорь Черницкий отмечены Благодарностью Президента РФ; создатели фильма награждены медалями Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества»; лента заслужила призы и награды на многих отечественных и международных кинофестивалях. В том числе Гран-При Евразийского Телефорум (Москва); Главный приз Международного фестиваля «Победили вместе» (Севастополь); Гран-При фестиваля исторических фильмов «ВЕЧЕ» (Великий Новгород, 2009); Приз зрительских симпатий на кинофестивале «Ейский Маяк» (Ейск, 2010); Приз «Самый мудрый фильм» международного кинофестиваля «Артек» (Крым, 2013 год).

В Доме кино фильм представит съемочная группа.