Народный календарь. Что запрещено делать 2 сентября, чтобы не сократить себе жизнь

2 сентября Православная церковь почитает память библейского пророка Самуила.
Согласно народным поверьям, 2 сентября запрещается:
— стричь волосы, иначе можно состричь длину своей жизни;
— заводить новые знакомства (исключение — знакомства холостых парней с молодыми девушками);
— свататься и играть свадьбы;
— оставлять детей одних.
Приметы погоды
Журавли летят высоко и неспешно — к теплой осени.
Много рябины поспело — осенью будут часто идти дожди.
Кроты на север ямы роют — к ясной зиме.
Много мышей — зима холодной будет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Виктор, Иван, Максим, Никон, Пантелеймон, Серафима, Тимофей, Федор.