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Народный календарь. Что запрещено делать 2 сентября, чтобы не сократить себе жизнь

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Что запрещено делать 2 сентября, чтобы не сократить себе жизнь
Фото: Pexels

2 сентября Православная церковь почитает память библейского пророка Самуила.

Согласно народным поверьям, 2 сентября запрещается:

— стричь волосы, иначе можно состричь длину своей жизни;

— заводить новые знакомства (исключение — знакомства холостых парней с молодыми девушками);

— свататься и играть свадьбы;

— оставлять детей одних.

Приметы погоды

Журавли летят высоко и неспешно — к теплой осени.

Много рябины поспело — осенью будут часто идти дожди.

Кроты на север ямы роют — к ясной зиме.

Много мышей — зима холодной будет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Чего нельзя делать 2 сентября, чтобы не сократить свою жизнь

Именины отмечают: Виктор, Иван, Максим, Никон, Пантелеймон, Серафима, Тимофей, Федор.

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