Новые голосования за названия двух станций метро и улиц открылись в «Активном гражданине»

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В проекте «Активный гражданин» стали доступны еще четыре голосования, в ходе которых горожане выберут названия двум станциям метро и двум улицам. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что москвичи выберут названия для двух станций будущей Бирюлевской линии метрополитена. Для каждой из них участникам предложат по два варианта ответа: «Остров мечты» или «Парк чудес», а также «Бирюлево» и «Булатниковская».

Кроме того, два голосования посвящены улице в Центральном административном округе столицы и Проектируемому проезду № 7612. Отмечается, что в каждом опросе предусмотрен ответ «Пусть решают специалисты», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» началась серия голосований, посвященных выбору названий для станций столичного метрополитена и улиц. Уточняется, что всего участникам предложат пройти 16 голосований. Восемь из них уже открыты, остальные станут доступны в течение двух недель.