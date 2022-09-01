Телефонный мошенник выманил у пенсионерок почти два миллиона рублей на северо-востоке столицы

Фото: Пресс-служба УВД по СВАО

Россия, Москва, Отрадная улица Карта всех событий

Телефонный мошенник обманом заставил трех пенсионерок отдать ему 1,8 миллиона рублей на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 1 сентября.

Злоумышленник действовал по отработанной схеме: он звонил пенсионеркам, представляясь сотрудником полиции, и говорил, что их знакомые стали виновниками ДТП. После чего мошенник предлагал пожилым женщинам передать ему крупную сумму денег, чтобы членов их близких не привлекли к ответственности.

Злоумышленника поймали после того, как он обманул 81-летнюю пенсионерку. Пожилая москвичка завернула в постельное белье 300 тысяч рублей и передала мошеннику, который подъехал к дому потерпевшей. Позже женщина связалась со знакомой и поняла, что звонивший мужчина ее обманул. Пенсионерка обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали на Отрадной улице. Им оказался 29-летний москвич.

Оказалось, что злоумышленник причастен к двум другим похожим преступлениям: его жертвами стали 89-летняя и 86-летняя москвички. В сумме мужчина украл у потерпевших 1,8 миллиона рублей. Частью похищенных денег он распорядился по собственному усмотрению, остальное у мужчины изъяли.

По факту этих преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», которые объединены в одно производство. Мужчину заключили под стражу.

Другие телефонные мошенники похитили у пожилой жительницы Москвы 800 тысяч рублей. Злоумышленники представились женщине сотрудниками банка и сообщили, что ее вклад пытаются обналичить.