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Пакет внутри очистителя воздуха: в Подмосковье задержали наркоторговца

Степан Жирнов
Происшествия
Пакет внутри очистителя воздуха: в Подмосковье задержали наркоторговца
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, городской округ Лотошино, деревня Агнищево Карта всех событий

На трассе Р107, недалеко от подмосковной деревни Агнищево сотрудники полиции задержали автомобиль, в котором ехал 19-летний подозреваемый в продаже наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 1 сентября.

По ее словам, при досмотре автомобиля оперативники обнаружили в багажнике картонную коробку с очистителем воздуха, внутри которого был спрятан пакет с порошком. Мужчина рассказал, что коробку он собирался отправить по почте покупателю.

Также полицейские нашли в телефоне задержанного фотографию с координатами предположительной «закладки» в поселке Кировский. В результате выезда по адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакет с таким же порошком.

Экспертиза показала, что запрещенным веществом оказался N-метилэфедрон. Общий вес изъятого наркотика составил около двух килограмм.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый заключен под стражу.

Другого наркоторговца задержали полицейские на юге столицы. Машину остановили для обычной проверки документов, но водитель подозрительно сильно занервничал, и сотрудники ГИБДД решили тщательно проверить автомобиль.

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