Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Он любит бросать»: Эспозито рассказал о манере Путина играть в хоккей

Александр Афонин
Общество
«Он любит бросать»: Эспозито рассказал о манере Путина играть в хоккей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин любит играть в хоккей и получает удовольствие от игры. Такое мнение выразил профессиональный канадский хоккеист Фил Эспозито в четверг, 1 сентября.

— У него не очень хорошее катание, но он любит бросать. И я помню, когда мы играли с ним в хоккей, парни говорили мне, чтобы я не мешал ему, но я такой: «Нет-нет! Я должен помешать ему бросить! Должен подбить его клюшку, отобрать у него шайбу!» И я это сделал, а в ответ он только улыбнулся. Он засмеялся, — сказал он.

Хоккеист добавил, что он нечасто встречался с Путиным на льду, но всегда старался отнять у него шайбу и получал в ответ улыбку. По его словам, играя в хоккей нужно получать удовольствие и веселиться, что российский лидер всегда и делал, передает ТАСС.

В начале июля президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что больше не станет играть в хоккей с российским коллегой Владимиром Путиным. Финский лидер добавил, что рассматривает Москву не как партнера, а как «соседа, мнение которого необходимо учитывать».

Спорт Хоккей Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте