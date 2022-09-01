«Он любит бросать»: Эспозито рассказал о манере Путина играть в хоккей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин любит играть в хоккей и получает удовольствие от игры. Такое мнение выразил профессиональный канадский хоккеист Фил Эспозито в четверг, 1 сентября.

— У него не очень хорошее катание, но он любит бросать. И я помню, когда мы играли с ним в хоккей, парни говорили мне, чтобы я не мешал ему, но я такой: «Нет-нет! Я должен помешать ему бросить! Должен подбить его клюшку, отобрать у него шайбу!» И я это сделал, а в ответ он только улыбнулся. Он засмеялся, — сказал он.

Хоккеист добавил, что он нечасто встречался с Путиным на льду, но всегда старался отнять у него шайбу и получал в ответ улыбку. По его словам, играя в хоккей нужно получать удовольствие и веселиться, что российский лидер всегда и делал, передает ТАСС.

В начале июля президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что больше не станет играть в хоккей с российским коллегой Владимиром Путиным. Финский лидер добавил, что рассматривает Москву не как партнера, а как «соседа, мнение которого необходимо учитывать».