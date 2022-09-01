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Ефимов сообщил о росте объемов производства товаров для детей в Москве

Лейла Алиева
Город
Ефимов сообщил о росте объемов производства товаров для детей в Москве
Фото: Пресс-служба

Столичные фабрики, выпускающие товары для детей увеличили объем производства. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня на предприятиях города по производству детской продукции трудятся свыше 14,9 тысячи человек, которые выпускают детскую обувь и одежду, косметику, мебель, питание и игрушки. Например, производители игр и игрушек, а также образовательного оборудования по итогам первого полугодия 2022 года увеличили выпуск продукции в шесть раз по сравнению с первым полугодием 2021 года, — отметил он.

Один из резидентов особой экономической зоны столицы компания «Фотоэксперт» к началу нового учебного года запустила производство расписания уроков в виде постеров, тетрадей и наклеек для школьников, а цветными и художественными карандашами школьникам предоставляет столичная Фабрика им. Красина.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинскского, за первые шесть месяцев текущего года столичные фабрики пошили около 23 тысяч пиджаков и блейзеров и почти 27 тысяч брюк, в том числе для школьников, а производством одежду и обуви для детей в городе занимается девять предприятий.

В новом учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. Как отметил Собянин, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.

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