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Собянин открыл новые школу и детский сад в районе Хорошево-Мневники

Лейла Алиева
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Собянин открыл новые школу и детский сад в районе Хорошево-Мневники
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 сентября, открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной в районе Хорошево-Мневники.

— Ребята, поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня в детские сады, школы, колледжи, вузы пришло больше двух миллионов молодых людей. Сотни тысяч педагогов, работников образования. И, конечно, у всех волнение: у учителей — одно, у учащихся — другое. Но все они заряжены страной знаний, стремлением к тому, чтобы получить новые знания, новые компетенции, подготовиться лучше к жизни, — отметил он.

Также мэр осмотрел новое здание и пообщался с учениками и педагогами школы. По словам Собянина, в это году в столичных школах ввели новые классы космонавтики и авиастроения, передает агентство городских новостей «Москва».

Также с Днем знаний всех российских школьников поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов и призвал детей не бояться ставить перед собой высокие цели.

В новом учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. Как отметил Собянин, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.

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