Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила столичных школьников с Днем знаний.

— День знаний — всегда торжественное и волнительное событие. 1 сентября связано с началом новой страницы как для школьников, так и для взрослых. Но, конечно, для тех, кто учится, этот праздник имеет особое значение, — сказала она.

Заммэра выразила надежду, что возвращение учащихся в школу пройдет успешно, а встреча с друзьями и учителями станет радостным событием. Первоклассникам Ракова пожелала, чтобы новая школьная жизнь принесла им новые впечатления.

Она отметила, что правительство города делает все возможное для комфортной и продуктивной жизни учащихся. Так, Москва регулярно повышает качество образования, внедряет новые технологии, обновляет школьную инфраструктуру и так далее. Это все направлено на всестороннее развитие ребенка и улучшение школьного образования.

По словам Раковой, все принятые городом меры не имели бы должного эффекта без трудов учителей и родителей. Они помогают детям творчески мыслить и всегда поддержат. Однако главные труды все равно зависят от одного — от самих школьников. Без их желания, таланта и мотивации многое могло быть иначе, отметила заммэра.

— Я очень надеюсь, что наши школы и в этом году будут для вас местом, где есть друзья и старшие наставники, где интересно и полезно, где хочется каждый день узнавать новое и развиваться. Я поздравляю ребят с началом нового учебного года. И отдельно хочу поздравить тех, от кого больше всего зависит, как пройдет этот год для наших детей, — родителей учащихся и их педагогов. Желаю вам успехов, сил, здоровья и оптимистичного настроя! — заключила Ракова.

До этого российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта МКС поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний. Они пожелали учителям профессионального роста, а ученикам — чтобы следующий год запомнился на всю жизнь.