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Мужчина, убивший собутыльника ножом в Подмосковье, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, убивший собутыльника ножом в Подмосковье, предстанет перед судом
Фото: Unsplash
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, СНТ Нара-ЗИЛ Карта всех событий

Житель Наро-Фоминска, который убил своего собутыльника, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в четверг, 1 сентября.

По ее словам, 50-летний житель Подмосковья выпивал со своим знакомым в сторожке садового товарищества «Нара-ЗиЛ» в ночь с 1 на 2 июня 2022 года. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку. В какой-то момент злоумышленник потерял контроль и, схватившись за нож, набросился на оппонента. От полученных ранений последний скончался на месте, а преступник скрылся, бросив тело в сторожке. Наутро труп обнаружили жители СНТ.

Вскоре следователи задержали злоумышленника. На допросе задержанный во всем признался. А дополнительным доказательством стала его кровь, найденная на одежде погибшего в результате молекулярно-генетической экспертизы.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Тертичная.

Другое убийство произошло на северо-востоке столицы. Тело 85-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир с множественными колото-резаными ранами.

Подмосковье Московская область Расследования Убийства Уголовные дела
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