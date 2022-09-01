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Психолог дал советы, как справиться с осенней хандрой

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дал советы, как справиться с осенней хандрой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

О том, как справиться с осенней хандрой, рассказал клинический психолог Юрий Грязев.

Он отметил, что с приходом осени многие могут чувствовать сонливость, подавленность, спутанность мыслей, вялость и так далее. Нужно переждать несколько дней. Чаще всего организм приспосабливается, и человек снова чувствует себя хорошо.

Психолог советует при первых признаках осенней хандры взять любимый плед, запастись чем-то вкусным, полежать и посмотреть кино. Причем выбирать стоит комедии, а не фильмы ужасов. Психолог также советует слушать приятную музыку, поднимающую настроение.

Грязев также отметил, что стоит ограничить физические нагрузки. Нервное напряжение вегетативной системы как раз провоцирует мышечные зажимы, пояснил он. Лучше сходить на массаж или начать медитировать, передает Общественная Служба Новостей.

До этого психолог Артем Толоконин дал советы, как справиться с тревожными мыслями. По его словам, самый простой способ, доступный для всех, — довести дурные мысли до абсурда.

Правильная подготовка к холодному сезону позволит заметно снизить вероятность заболеть в этот период. В частности, необходимо заблаговременно начать закаливаться и заготовить на зиму полезную еду. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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