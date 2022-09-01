«Новое Радио» и департамент спорта Москвы приглашают отметить 875-летие столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

11 сентября столица отметит свое 875-летие. «Новое Радио» выступает музыкальным партнером торжества и приглашает на масштабный фестиваль «Спорт ЭКСПО» в Лужниках. С 11:00 и до 20:00 зрителей ждет активный отдых и выступления самых актуальных артистов страны.

Развлекать гостей на большой брендированной сценебудет ведущий популярного утреннего шоу STARПерцы Кирилл Калинин. А свои суперхиты и суперновинки исполнят Dabro, GAYAZOV$ BROTHER$, Юлианна Караулова, ST, PIZZA, Elvira T, GUMA, Akmal’, Seville из группы ARTIK & ASTI, MIA BOYKA, ФОГЕЛЬ, Kamazz, Lina Lee, Джаро & Ханза, NLO, escape, Chris Yank, ASAMMUELL и другие топовые музыканты.

Помимо этого, в насыщенной программе праздника — марафон открытых тренировок от гуру фитнеса и воркаута, любительские соревнования в различных дисциплинах, лекции известных российских спортсменов и автограф-сессии с ними.

Вход на мероприятие свободный.