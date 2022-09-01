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«Лукойл» раскрыл причину смерти председателя совета директоров Равиля Маганова

Степан Жирнов
Происшествия
«Лукойл» раскрыл причину смерти председателя совета директоров Равиля Маганова
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Лукойл» отреагировал на смерть председателя совета директоров Равиля Маганова. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба на сайте компании в четверг, 1 сентября.

— C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов, — говорится в сообщении компании.

«Лукойл» раскрыл причину смерти председателя совета директоров Равиля Маганова Фото: скриншот: lukoil.ru

В компании также отметили значимый вклад Маганова в развитие компании и нефтегазовой отрасли в целом.

Ранее в четверг, 1 сентября, тело сотрудника компании обнаружил медицинский персонал под окнами Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве.

Позже представитель Центральной клинической больницы (ЦКБ) подтвердил факт гибели председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова. По данным СМИ, Маганов попал в больницу с сердечным приступом.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина мог случайно выпасть из окна палаты во время курения.

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