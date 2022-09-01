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Инженерные классы авиастроительного профиля появятся в девяти школах Москвы с 1 сентября

Александр Афонин
Город
Инженерные классы авиастроительного профиля появятся в девяти школах Москвы с 1 сентября
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С 1 сентября в девяти столичных школах будет запущена программа инженерных классов авиастроительного профиля. Об этом сообщили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

— Это позволит уже на этапе школы на основе проектного обучения закладывать базу для будущих высокотехнологичных специалистов. Таким образом, учащиеся получат возможность выбирать профильные направления, формировать карьерную и образовательную траектории и получать необходимые профессиональные навыки, — сказал проректор по стратегическому развитию МАИ Александр Шемяков.

Уточняется, что проект инженерных классов будет реализован при участии МАИ. Институт с 2015 года организовывает комплексные мероприятия для школьников. На данный момент в них приняли участие уже более 12 тысяч учащихся.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом учебном году в столичных школах введут ряд новинок. Так, с 1 сентября учащиеся первых и пятых классов начнут обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, а в городе увеличится число школ с предпрофессиональными классами.

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