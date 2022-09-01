Москва заняла первое место в рейтинге падения цен на жилье в августе

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В августе средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Москвы составила 255 тысяч рублей, что на 4,1 процента ниже июльского показателя. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса «Авито Недвижимость», опубликованные в четверг, 1 сентября.

Отмечается, что в исследовании проводилась аналитика рынка вторичного жилья в 33 городах России. Согласно полученным данным, столичный показатель стал самым высоким за последний месяц лета.

Следом за Москвой в рейтинге идет Калининград. Здесь стоимость квадратного метра упала на 3,4 процента — до 111,5 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Краснодар. Там один «квадрат» в среднем обойдется в 100 тысяч рублей. Стоимость жилья снизилась на 2,2 процента, передает РБК.

16 августа сообщалось, что продажи вторичного жилья в Москве за семь месяцев 2022 года упали на 18 процентов. Так, столичное управление Росреестра в июле зарегистрировало 8344 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилья. Всего с начала года было оформлено 76 220 таких документов.