Продажи вторичного жилья в Москве за семь месяцев упали почти на 20 процентов

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Продажи вторичного жилья в Москве за семь месяцев упали на 18 процентов. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

В июле этого года в столице было зарегистрировано 8344 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилья.

— Второй месяц лета отражает равномерный спрос на вторичном рынке жилья в Москве, разница с июнем — 32 перехода прав. Пока эффект от очередного снижения ключевой ставки в конце июля до 8 процентов не успел отразиться на числе сделок при продаже квартир от собственников, — сказал руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

В пресс-службе добавили, что всего с начала года было оформлено 76 220 переходов прав. Данный показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 18,3 процента. Тогда число сделок составило 93 289.

Накануне сообщалось, что управление столичного Росреестра с января по июль этого года приняло 500 904 заявления в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 36,5 процента.