Росреестр Москвы принял рекордное число заявлений онлайн в июле

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Управление столичного Росреестра с января по июль этого года приняло 500 904 заявления в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе органа.

— Электронные услуги — это современный подход к работе, который позволил сократить сроки, сделал подачу заявлений удобной и простой процедурой. За семь месяцев в Росреестр по Москве поступило более полумиллиона заявлений онлайн, для сравнения за весь 2021-й их количество было чуть больше 660 тысяч, — сказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 36,5 процента. По отношению к январю — июлю 2020 года — на 138,5 процента.

Кроме того, наибольшее число заявлений было получено от органов властей. На них приходится порядка 41,9 процента. Физическими лицами было отправлено порядка 37 процентов. Еще 21,1 процента приходится на юридические лица, отметили в пресс-службе.

2 августа стало известно, что рабочую группу столичного Росреестра и территориального управления Росимущества создали в Москве. Она будет заниматься организацией и проведением работ по сопоставлению данных ЕГРН и реестра федерального имущества.