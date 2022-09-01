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Столичная компания задолжала своим сотрудникам девять миллионов рублей

Степан Жирнов
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Столичная компания задолжала своим сотрудникам девять миллионов рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичная компания задолжала своим сотрудникам девять миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 1 сентября.

По ее словам, организация не выплачивала зарплату семи сотрудникам в период с августа 2021 года по январь 2022-го. При этом, по предварительным данным, финансовая возможность для начисления зарплаты у компании была. Сумма задолженности превысила девять миллионов рублей.

В отношении ООО «Кардо», которая не выдавала зарплату полгода, возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». На данный момент устанавливается точное число обманутых сотрудников.

18 августа депутат Госдумы предложил поднять минимальную зарплату до 31 тысячи рублей.

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