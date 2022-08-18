В Госдуме предложили поднять минимальную зарплату до 31 тысячи рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением поднять минимальный размер зарплаты до 31 тысячи рублей.

— Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей, — сказал политик.

Государству необходимо предоставлять адресную поддержку своим гражданам, написал Миронов в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей. Это рассчитывают сделать с 1 января 2023 года.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие перспективы у данного предложения и справится ли российский бизнес. По его словам, маловероятно, что такое нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года, так как «бизнес будет протестовать» против такого решения.

Однако повышение МРОТ до 30 тысяч — это единственный действенный метод заставить предпринимателей платить работникам достойную зарплату, считает он.