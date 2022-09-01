Тошнота и боль в животе: названы симптомы сепарационной тревоги у детей

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Основными симптомами сепарационной тревоги у детей может стать боль в животе, тошнота и повышение температуры. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказала психотерапевт Кристина Вирт.

Сепарационная тревога связана со страхом ребенка остаться одному среди незнакомых людей. В связи с этим у детей развивается стресс, в частности, учащается сердцебиение, наблюдается увеличение артериальное давления, а также повышение температуры тела, объяснил специалист изданию «Газета.ру».

В борьбе с сепарационной тревогой могут помочь сеансы психотерапии, где ребенку объяснят, как справляться с неприятными эмоциями, советует Кристина Вирт.

Она отмечает, что в период взросления дети могут меньше переживать из-за разлуки с близкими людьми, однако симптомы расстройства часто наблюдаются и у взрослых. В таком случае симптомами тревоги выступят чувство одиночества и опасности.

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