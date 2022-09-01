Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тошнота и боль в животе: названы симптомы сепарационной тревоги у детей

Василий Плиткин
Общество
Тошнота и боль в животе: названы симптомы сепарационной тревоги у детей
Фото: Pixabay

Основными симптомами сепарационной тревоги у детей может стать боль в животе, тошнота и повышение температуры. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказала психотерапевт Кристина Вирт.

Сепарационная тревога связана со страхом ребенка остаться одному среди незнакомых людей. В связи с этим у детей развивается стресс, в частности, учащается сердцебиение, наблюдается увеличение артериальное давления, а также повышение температуры тела, объяснил специалист изданию «Газета.ру».

В борьбе с сепарационной тревогой могут помочь сеансы психотерапии, где ребенку объяснят, как справляться с неприятными эмоциями, советует Кристина Вирт.

Она отмечает, что в период взросления дети могут меньше переживать из-за разлуки с близкими людьми, однако симптомы расстройства часто наблюдаются и у взрослых. В таком случае симптомами тревоги выступят чувство одиночества и опасности.

Психолог Наталья Панфилова рассказала, что активное использование смартфонов во время учебного процесса негативно влияет на внимательность детей, и чревато нервным срывом.

Родители Психиатрия Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте