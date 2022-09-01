Москвичам начали рассылать коды для розыгрыша призов перед выборами 9–11 сентября

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Горожане, которые могут проголосовать онлайн на предстоящих выборах муниципальных депутатов, начали получать сообщения с уникальными кодами программы «Миллион призов». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 1 сентября.

Отмечается, что коды будут разосланы в течение нескольких дней. Для их активации москвичам необходимо принять участие в онлайн-голосовании не позднее 20:00 в день накануне розыгрыша. О победе участников выборов оповестят через СМС. Кроме того, москвичи смогут самостоятельно узнать результаты на сайте программы.

Для получения выигрыша код должен быть активирован до 26 сентября включительно. Полученные баллы можно обменять на промокоды до 14 декабря. Уточняется, что москвичей, которые выиграли автомобиль, оповестят о получении приза дополнительно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов смогут потратить баллы акции «Миллион призов» на товары для детей. Помимо того, жители столицы также смогут приобрести билеты на посещение театров, музеев и парка развлечений.