Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря

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Корень имбиря способствует укреплению иммунитета и полезен при профилактике хронических заболеваний. Помимо этого, продукт оказывает антибактериальное действие на организм. Об этом в понедельник, 1 сентября, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

— У имбиря очень много полезных свойств, за это мы его и любим. В составе имбиря в большом количестве содержатся фитонциды — вещества, которые обладают легким освежающим бактерицидным действием. Чашка имбирного чая вряд ли станет полноценным лекарством от простудных заболеваний, но поможет смягчить симптомы болезни, — отметила специалист.

По ее словам, употребления имбиря способствует обострению вкусовой чувствительности, поэтому считается, что имбирь улучшает восприятие всех вкусовых ощущений, пишет газета «Известия».

Имбирь улучшает метаболизм, а также способствует похудению, но только при условии соблюдения низкокалорийной диеты, подчеркнула диетолог.

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