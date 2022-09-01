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Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря

Василий Плиткин

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря
Фото: Unsplash

Корень имбиря способствует укреплению иммунитета и полезен при профилактике хронических заболеваний. Помимо этого, продукт оказывает антибактериальное действие на организм. Об этом в понедельник, 1 сентября, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

— У имбиря очень много полезных свойств, за это мы его и любим. В составе имбиря в большом количестве содержатся фитонциды — вещества, которые обладают легким освежающим бактерицидным действием. Чашка имбирного чая вряд ли станет полноценным лекарством от простудных заболеваний, но поможет смягчить симптомы болезни, — отметила специалист.

По ее словам, употребления имбиря способствует обострению вкусовой чувствительности, поэтому считается, что имбирь улучшает восприятие всех вкусовых ощущений, пишет газета «Известия».

Имбирь улучшает метаболизм, а также способствует похудению, но только при условии соблюдения низкокалорийной диеты, подчеркнула диетолог.

В начале сентября самое время делать заготовки на зиму из летних ягод. Биолог Михаил Краснов сообщил «Вечерней Москве», как использовать их полезные для здоровья свойства на все 100 процентов.

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