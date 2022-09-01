Ребенок погиб в результате ДТП в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух детей 2019 и 2017 года рождения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в четверг, 1 сентября.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте происшествия, второй был госпитализирован в медицинское учреждения.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

СК направил ходатайство в суд о передаче уголовного дела из полиции в следственный отдел СК по городу Истра для проведения объективного и всестороннего расследования.

Специалисты в данный момент допрашивают свидетелей и очевидцев, а также выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Другое ДТП произошло в горах в Дагестане. В результате аварии погибли шесть человек.