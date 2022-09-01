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Шесть человек погибли при аварии в горах в Дагестане

Юлия Курганова
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в горах в Дагестане
Фото: Telegram-канал МВД Дагестана

Шесть человек погибли, один пострадал в результате аварии в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщили в среду, 31 августа, в МВД республики.

ДТП случилось около 23 часов на 10-м километре автодороги Шамилькала — Временный, которая находится в горах.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с LADA Granta и ВАЗ-21093.

В настоящее время все обстоятельства аварии и личности погибших устанавливаются, сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.

30 августа пять транспортных средств столкнулись на Смоленской-Сенной площади в столице. Участниками ДТП стали четыре машины и один мотоцикл. Авария случилась рядом с домами № 32–34.

31 августа сообщалось, что водитель мусоровоза погиб при возгорании транспортного средства в Домодедове. Инцидент случился в деревне Шестово. Отмечается, что мусоровоз задел электропровода, в результате чего машина загорелась, и водитель, находившийся за рулем, скончался.

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