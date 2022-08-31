Водитель мусоровоза погиб в Подмосковье, зацепившись за провода

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Водитель мусоровоза погиб при возгорании транспортного средства в Домодедове. Инцидент случился в деревне Шестово.

Отмечается, что мусоровоз задел электропровода, в результате чего машина загорелась и водитель, находившийся за рулем, скончался, сообщает РЕН ТВ.

29 августа на Братиславской улице в Москве произошел трагический дорожный инцидент, в результате которого один человек погиб и три пострадали. Известно, что ДТП случилось по адресу Братиславская улица, 6. Автомобиль врезался в столб, погибшие и пострадавшие — водитель и пассажиры машины.

Вечером в воскресенье, 28 августа, на перекрестке Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Уточняется, что за рулем автомобиля Hyundai находилась девушка. По предварительным данным, она наехала на мужчину, управлявшего мотоциклом.