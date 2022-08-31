Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водитель мусоровоза погиб в Подмосковье, зацепившись за провода

Юлия Курганова
Происшествия
Водитель мусоровоза погиб в Подмосковье, зацепившись за провода
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Водитель мусоровоза погиб при возгорании транспортного средства в Домодедове. Инцидент случился в деревне Шестово.

Отмечается, что мусоровоз задел электропровода, в результате чего машина загорелась и водитель, находившийся за рулем, скончался, сообщает РЕН ТВ.

29 августа на Братиславской улице в Москве произошел трагический дорожный инцидент, в результате которого один человек погиб и три пострадали. Известно, что ДТП случилось по адресу Братиславская улица, 6. Автомобиль врезался в столб, погибшие и пострадавшие — водитель и пассажиры машины.

Вечером в воскресенье, 28 августа, на перекрестке Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Уточняется, что за рулем автомобиля Hyundai находилась девушка. По предварительным данным, она наехала на мужчину, управлявшего мотоциклом.

Водители Домодедово Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте