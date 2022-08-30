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Четыре автомобиля и мотоцикл столкнулись в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Четыре автомобиля и мотоцикл столкнулись в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пять транспортных средств столкнулись на Смоленской-Сенной площади в столице во вторник, 30 августа. Участниками ДТП стали четыре машины и один мотоцикл. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

Авария случилось рядом с домами № 32-34.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.

30 августа два легковых автомобиля столкнулись на путях в центре столицы. Из-за этого было затруднено движение трамваев № А, 40 и 43.

Еще одно ДТП, которое помешало движению городского транспорта, произошло 30 августа на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы.

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