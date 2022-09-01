Первый канал отреагировал на слухи о закрытии шоу «Давай поженимся!»

Фото: vk / Давай Поженимся

Первый канал прокомментировал слухи о закрытии шоу «Давай поженимся!».

— Не подтверждаем информацию о закрытии, — цитирует пресс-службу Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

До этого в Сети распространилась информации о закрытии программы. При этом уточнялось, что съемки нового сезона шоу не планируются, а передача больше не будет выходить в эфир.

В конце февраля Первый канал приостановил показ всех развлекательных программ. Передачи «Модный приговор», «Мужское/Женское» и «Давай поженимся!» перестали выходить в эфир. По решению руководства телеканала юмористические программы и скандальные ток-шоу пока показывать некорректно из-за начавшейся российской спецоперации.

О том, что популярные развлекательные программы совсем исчезнут с экрана, заявил и блогер Рустам Солнцев, который обрадовался этому. По его мнению, эти шоу давно нужно было убрать с телевидения, так как героев программ там унижали и выставляли не в лучшем свете.

В конце июня Александр Васильев сообщил, когда «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала. Он заявил, что снова увидеть шоу зрители смогут не раньше начала осени.