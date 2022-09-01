Психолог: Наибольшее количество измен со стороны женщины происходит в момент овуляции

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Здоровые отношения между мужчиной и женщиной — долгий и кропотливый путь, однако бывают случаи, где партнер оказывается неверным по отношению к своему выбору. В первую очередь стоит отметить тот факт, что здоровые отношения начинаются лишь с достижения экологичной взаимозависимости. Об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил физиономист Артем Павлов.

Говоря о связке с партнером, эксперт напоминает, что сначала между людьми возникает взаимозависимость, вторым этапом становится желание стать независимым. По его словам, на втором этапе чаще всего браки и распадаются. Третьим же этапом является экологичная взаимозависимость.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

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— Экологичная взаимозависимость — это когда каждому из партнеров хорошо с собой. Каждый выбирает, когда им быть вместе, и уважает, когда партнер хочет побыть один. В качестве одного из важнейших элементов подобных отношений является отказ от игр в экстрасенсов. Это игра, которая никогда не приводит к правильному результату. Единственный способ — это обсуждать все словами. У нас не умеют экологично разговаривать. К примеру, мужчина говорит: «Дорогая, что с тобой?» Она в ответ: «Ничего!» И каждый подумал о своем, — пояснил он.

Павлов отметил, что наибольшее количество измен происходит в момент овуляции у женщин, поскольку она зачастую живет с мужчиной из-за независящих от нее обстоятельств.

— В момент овуляции у женщины возникает внутренний, неосознаваемый посыл на поиск сильной генетики. Хозяин в доме инстинкт, вовсе не человек. Наша осознанность и наше самосознание можно сравнить с подростком, который живет на сотом этаже в недостроенном пентхаусе, — подытожил он.

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