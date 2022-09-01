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Нужно есть «радугу»: врач назвала полезные пищевые привычки

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нужно есть «радугу»: врач назвала полезные пищевые привычки
Фото: pixabay.com

Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина назвала полезные пищевые привычки.

Так, важно не пропускать первый утренний прием пищи. Именно он «запускает» когнитивную деятельность человека, восстанавливая после сна запасы энергии и нормализуя уровень глюкозы в крови. Сбалансированный завтрак восполняет запасы гликогена в мышцах и клетках печени, способствуя повышению работоспособности.

Стоит взять на вооружение еще одну полезную привычку — нужно есть «радугу»: разноцветные фрукты и овощи красного, оранжевого, желтого, зеленого и фиолетового цветов. Многообразные красочные растительные продукты содержат определенные микроэлементы, поддерживающие работу организма. А вот жирных животных продуктов стоит избегать: они увеличивают нагрузку на печень.

Ирина Никулина отметила, что не стоит забывать о правиле 20, а лучше — 50 полезных продуктов в неделю.

— Старайтесь максимально разнообразить рацион. Однообразие приводит к тому, что мы используем одни и те же продукты, для усвоения которых мы тратим одни и те же энзимы, вызывая их дефицит, — отметила она в комментарии aif.ru.

В начале сентября самое время делать заготовки на зиму из летних ягод. Биолог Михаил Краснов сообщил «Вечерней Москве», как использовать их полезные для здоровья свойства на все 100 процентов.

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