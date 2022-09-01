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Bloomberg: Россия планирует закупить 70 миллиардов долларов в «дружественных» валютах

Александр Афонин
Экономика
Bloomberg: Россия планирует закупить 70 миллиардов долларов в «дружественных» валютах
Фото: shutterstock

Российское руководство в целях замедления курса рубля планирует осуществить закупку 70 миллиардов долларов в юанях и других «дружественных» валютах. Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 1 сентября.

Уточняется, что план получил поддержку 30 августа. Согласно данным агентства, необходимость в подобном решении возникла после заморозки банками Запада 300 миллиардов долларов, которые использовались в качестве резерва до спецоперации на Украине.

Однако на данный момент покупка любой валюты вызывает проблемы. Так, продажа активов в юанях требует отдельного соглашения с Китаем, которого в условиях кризиса добиться непросто. Дирхам ОАЭ и другие валюты сильно подвержены рискам, связанным с политической обстановкой, передает РБК.

20 августа обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос высказал мнение, что российская экономика оказалась устойчива к влиянию санкций, введенных странами Запада, что заставляет задуматься о неэффективности ограничительных мер. По его словам, успех экономической системы России основан на четырех факторах.

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