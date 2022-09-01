Появились подробности аварии с участием автобуса на Калужском шоссе

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 46-й километр Карта всех событий

Появились подробности ДТП с участием автобуса 515-го маршрута и грузовика на 46-м километре Калужского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 сентября.

Авария произошла в районе 13:25. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус, который двигался по выделенной полосе. В результате ДТП автобус загорелся.

Водитель автобуса эвакуировал пассажиров и начал тушить возгорание.

По данным пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в результате аварии пострадали два человека. Им оказывают помощь врачи, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Погибших в результате ДТП нет, — резюмировали в департаменте.

Другое ДТП произошло 1 сентября в Истре. Мусоровоз сбил двух детей. Один ребенок погиб.