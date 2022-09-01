Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 46-й километр Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса и самосвала на Калужском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 1 сентября.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали женщина и мужчина.

Фото: Прокуратура Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло на 46-м километре Калужского шоссе в 13:25 1 сентября. В результате столкновения с грузовиком автобус загорелся.

По данным пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, авария произошла по вине водителя грузовика.