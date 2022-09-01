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Движение по Калужскому шоссе затруднено из-за ДТП с участием автобуса

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Калужскому шоссе затруднено из-за ДТП с участием автобуса
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 46-й километр Карта всех событий

Движение транспорта сильно затруднено по Калужскому шоссе на участке в районе ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 сентября.

Несмотря на то, что возгорание автобуса уже ликвидировано, сотрудники оперативных служб продолжают работать на месте аварии.

Движение по Калужскому шоссе затруднено из-за ДТП с участием автобуса Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

— По возможности просим объезжать данный участок, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на 46-м километре Калужского шоссе в 13:25 1 сентября. В результате столкновения с грузовиком автобус загорелся.

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