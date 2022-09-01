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Билан выпустил клип в память о погибших детях Донбасса

Александр Афонин
Общество
Билан выпустил клип в память о погибших детях Донбасса
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певец Дима Билан опубликовал новое музыкальное видео, которое посвятил погибшим на Донбассе детям. Он исполнил песню композитора Евгения Крылатова «Крылатые качели».

— 1 сентября — дата, которую ждут все родители и дети! День начала нового учебного года! Но не все в этот день начнут новый школьный год! «Крылатые Качели», клип, посвященный погибшим детям Донбасса, — подписал он публикацию .

Видео: Youtube / bilanofficial

В клипе исполнитель сидит в храме. Периодически зрителям показывают фотографии погибших в ходе боевых действий детей. Следом за ними идет сцена, где родители готовят ребенка в школу. Они гладят ему форму, одевают и провожают на учебу.

До этого сообщалось, что члены комитета партии «Единая Россия» по поддержке женских инициатив посетили пункт временного размещения «Легенда» в Ростовской области и передали подарки проживающим в нем детям-сиротам Донбасса. Уточняется, что беженцам привезли более 20 тонн гуманитарной помощи.

В конце июля в Москве около 200 человек почтили память детей, погибших в Донбассе. Жители столицы возложили цветы и игрушки у стенда «Ангелы Донбасса» с именами погибших.

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