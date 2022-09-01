Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье мужчинам старше 50 лет

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Правильное питание позволяет сохранить здоровье на протяжении всей жизни. Однако особую актуальность для мужчин рацион приобретает после 50 лет. Именно в этом возрасте проявляются многие хронические заболевания мочеполовой и сердечно-сосудистой систем. Эксперты назвали продукты, на которые стоит обратить внимание.

Так, жирные сорта рыбы станут хорошим источником белка. Кроме того, рыба богата полинасыщенными жирными кислотами, которые нормализуют кровяное давление, уменьшают риск развития инсульта и инфаркта. Не менее важными являются морепродукты благодаря высокому содержанию цинка.

Далее мужчинам после 50 лет рекомендуется обратить внимание на кисломолочные продукты. Они позволят «омолодить» организм, замедлить процесс старения и нормализовать работу кишечника. Не надо забывать о фруктах и овощах, ВОЗ рекомендует употреблять их не менее 500 граммов ежедневно, передает портал Сибкрай.ru.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, действительно ли необходимо исключить из рациона некоторые продукты, придерживаясь здорового питания. По его словам, существуют разные типы питания, определяющиеся целью, которую хочет достигнуть человек.