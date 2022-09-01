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Польша потребует у Германии компенсации за Вторую мировую войну

Евгений Белоусов
В мире
Польша потребует у Германии компенсации за Вторую мировую войну
Фото: depositphotos

Польша оценивает сумму нанесенного ей нацистской Германией во Вторую мировую войну ущерба в 1,3 триллиона долларов. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

— Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить, — заявил он.

Качиньский также отметил, что такая сума является вполне посильной для Германии с ее экономикой. Цель Польши сегодня, подчеркнул политик, получить компенсации за все то, что нацисты сделали во Вторую мировую войну. Этот вопрос будет поднят на международной арене, передает слова Качиньского ТАСС.

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что позиция Польши по национальным валютам и ее нежелание переходить на евро могут стать причиной распада Евросоюза.

Эксперт отметил, что на фоне пандемии COVID-19 в Евросоюзе усилились партии, ставящие национальные интересы выше планов союза, и политика стран начала расходиться с общим курсом ЕС.

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