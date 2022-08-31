Экономист предрек распад Евросоюза из-за позиции Польши

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Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что идея Польши разрешить странам Европейского союза вернуться к своим валютам и ее нежелание переходить на евро могут стать причиной распада ЕС.

Эксперт отметил, что на фоне пандемии COVID-19 в Евросоюзе усилились партии, ставящие национальные интересы выше планов союза, и политика стран начала расходиться с общим курсом ЕС.

По словам экономиста, первыми Евросоюз могут покинуть Венгрия и Польша из-за консервативных позиций их граждан и правительств стран.

— Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция и это может привести к полному расформированию Европейского союза, — заявил Перепелица в беседе с агентством «Прайм».

Также он добавил, что еще одним толчком к разрушению ЕС может стать недружественная позиция Польши к Германии. В частности, это касается территориальных притязаний Варшавы.