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Названы районы Петербурга с самым грязным воздухом

Ирина Игнатенко
Общество
Названы районы Петербурга с самым грязным воздухом
Фото: Unsplash

Горожане стали чаще жаловаться на состояние воздуха в некоторых районах города на Неве. Врио начальника Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Сазонова сообщила, что в 2022 году уровень загрязнения в Северной столице характеризуется как повышенный.

Она отметила, что это связано с введением новой методики расчета предельно допустимых норм.

В некоторых районах Санкт-Петербурга наблюдается повышенная концентрация взвешенных веществ (различная пыль), аммиака, диоксида азота, озона и формальдегида. Случаи фиксировали в 2022 году в Петроградском, Василеостровском и Московском районах, передает издание «Невские новости».

Уровень загрязнения воздуха снизился в Москве в 2,6 раза за последние десять лет. Об этом в апреле сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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