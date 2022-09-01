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Форум «Информационная и кибербезопасность России» пройдет в Москве в сентябре

Елена Самойлова
Город
Форум «Информационная и кибербезопасность России» пройдет в Москве в сентябре
Фото: depositphotos

Форум «Информационная и кибербезопасность России» пройдет в столице с 4 по 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 1 сентября.

По словам организаторов, уход западных компаний, запрос на практическую безопасность из-за участившихся атак на инфраструктуру и требования регуляторов — это три ключевых фактора изменений на рынке информационной и кибербезопасности.

Отмечается, что в рамках форума будут продемонстрированы отечественные разработки в области информационной и кибербезопасности. Кроме того, пройдут мероприятия по обмену опытом и обсуждению лучших практик.

До этого специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о популярных заблуждениях в сфере цифровой безопасности. В первую очередь они развеяли миф о том, что антивирусы могут полностью уберечь пользователя от киберугроз.

Координатор Центра безопасного интернета в РФ Урван Парфентьев оценил новый проект, который предложило Минцифры по защите личных данных.

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