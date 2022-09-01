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Подмосковный детский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья девочки, выжившей в ДТП в Истре

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковный детский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья девочки, выжившей в ДТП в Истре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о состоянии здоровья девочки, выжившей в ДТП с участием мусоровоза в подмосковной Истре.

По словам Мишоновой, жизни девочки ничего не угрожает, состояние стабильное и в реанимации пострадавшая не нуждается.

Также в Telegram-канале «Осторожно! Дети» омбудсмен рассказала, что следователи выясняют, где в момент ДТП была мать пострадавших.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в четверг, 1 сентября. Две девочки трех и пяти лет шли по двору и попали под колеса мусоровоза, водитель которого их не заметил. Младшая девочка погибла, старшая госпитализирована.

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