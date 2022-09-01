«Он мне понравился»: Шуфутинский рассказал о дуэте с Кридом

Фото: «Москва 24» / Антон Вылегжанин; Андрей Никеричев / АГН Москва

Ремейк хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября» появится на музыкальных платформах в ночь на пятницу, 2 сентября. Новую версию песни король шансона записал вместе с популярным исполнителем Егором Кридом. В разговоре с «Вечерней Москвой» Шуфутинский рассказал о совместной работе с молодым коллегой.

— Дуэт — вещь очень сложная, личная, нельзя к ней относиться легкомысленно. Поэтому я очень редко соглашаюсь петь с кем-либо дуэтом, хотя мне предлагают постоянно. Егор Крид — потрясающий, трепетный, большой энтузиаст. Он пришел ко мне с предложением и он мне понравился, — поделился музыкант.

Он добавил, что знаком с творчеством Крида. Кроме того, сотрудничество артистов могло состояться еще в прошлом году, однако «не срослось». Шуфутинский рассказал, что молодой певец был довольно настойчив и не оставил идею дуэта, тогда все получилось.

— Я считаю, эта композиция способна затронуть душу и его аудитории, и моей, — отметил шансонье.

Песня «Третье сентября» была написана более 25 лет назад и до сих пор пользуется популярностью среди представителей разных поколений. О том, почему композиция до сих пор вызывает ажиотаж, читайте в материале «ВМ».