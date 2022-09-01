Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Украину делят»: Лукашенко предрек конфликт между Зеленским и украинскими военными

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Украину делят»: Лукашенко предрек конфликт между Зеленским и украинскими военными
Фото: president.gov.by

Развязка конфликта на Украине уже близка. Такое мнение высказал в четверг, 1 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет, — заявил он.

Белорусский президент отметил, что сейчас свое слово должен сказать украинский народ. Президент же Украины, подчеркнул Лукашенко, больше ничего не решает.

Лукашенко 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны, говорится в сообщении.

Накануне бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Штаты ответственны за происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Он добавил, что Белый дом намеренно препятствует мирному урегулированию ситуации.

24 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится с помощью переговоров после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты.

Украина Александр Лукашенко Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте