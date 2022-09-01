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В сентябре в Подмосковье проведут 158 ярмарок

Ирина Игнатенко
Общество
В сентябре в Подмосковье проведут 158 ярмарок
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московской области в сентябре организуют 158 ярмарок в 33 округах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, лидером по количеству мероприятий станет Зарайск. В этом округе состоится 21 ярмарка.

В первый осенний месяц ярмарки посвятят подведению итогов дачного сезона, сбору урожая и началу учебного года. На ярмарках можно будет приобрести продукцию местных фермеров. Также пройдут тематические мероприятия «Товары регионов России», «Осенний калейдоскоп» и «Овощное ассорти».

Кроме того, сообщается, что в Лотошине на следующей неделе проведут «День картошки», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье увеличили количество площадок для проведения ярмарок. Теперь их количество увеличилось до 222 объектов. Ранее этот показатель составлял 175 объектов.

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