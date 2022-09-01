«Это полная чушь»: директор Григория Лепса прокомментировал слухи о завершении карьеры артиста

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Директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал сообщения некоторых СМИ о завершении карьеры народного артиста России. Урюпин подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности, об этом он заявил в четверг, 1 сентября.

— Это полная чушь. У меня даже цензурного слова не находится на это, правда, — ответил Владимир Урюпин.

Концертный директор рассказал о плотном графике народного артиста, который расписан на многие месяцы вперед, передает Пятый канал.

В ближайшие дни у Лепса ожидаются концерты в Альметьевске, Анапе и Сочи, а затем начинается большой тур по всей стране до декабря, подытожил Урюпин. При этом директор добавил, что у артиста нет никаких проблем, а появившуюся информацию назвал глупостями.

Недавно Иеромонах Фотий рассказал, как у Лепса обстоят дела с алкоголем. Священнослужитель отметил, что певец проходил лечение и в настоящее время относится к алкоголю «аккуратно». Артист уже много лет практически не пьет.

Ранее нарколог Василий Шуров рассказал, почему многие артисты становятся зависимыми от алкоголя и запрещенных веществ.