Автоэксперт назвал абсолютно обоснованными изменения правил техосмотра

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал изменения правил техосмотра, которые вступили в силу 1 сентября.

По словам эксперта, изменения «абсолютно обоснованы». Так, при техосмотре нет необходимости проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

— Все это можно достать, вытащить, взять у товарища, у любого, кто стоит рядом, поэтому проверять их смысла нет. И на безопасность они никак не влияют. Что касается аптечки, условия столько раз менялись, что у каждого водителя на 90 процентов есть свой набор, они отлично понимают, что им понадобится в случае ДТП, — отметил он в комментарии RT.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России при техосмотре не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также у грузовых автомобилей не будут проверять наличие противооткатных упоров, передает ФАН.

Проверяемые опции в техосмотре сокращены с 1 сентября: теперь их будет 55 вместо 82. Однако перечень неисправностей в правилах дорожного движения остается прежним, что позволит сотрудникам ГИБДД прямо на дороге направлять автомобили на внеочередной техосмотр. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.